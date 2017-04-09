معركة الموصل.. مواجهات في حيي المطاحن واليرموك
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قوات عراقية في الموصل
قوات عراقية في الموصل
اخبار عربى

معركة الموصل.. مواجهات في حيي المطاحن واليرموك

9 أبريل, 2017
أحمد علي

قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان إن قوات الجهاز تخوض أمس السبت معارك مع تنظيم داعش في حيي المطاحن واليرموك في الشطر الغربي من الموصل.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الشرطة الاتحادية العراقية ومقاتلي داعش داخل جامع النوري الكبير في الجانب الأيمن من الموصل.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مقتل ثلاثة من قادة داعش، بينهم روسي وشيشاني، في ضربة جوية لطيران التحالف الدولي في الموصل.

وقال مراسل “الحرة” إن قصف التحالف وقع في مفرق 17 تموز ومنطقة مشيرفة في الجانب الأيمن من الموصل.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية حررت ثلاث قرى جديدة ضمن محور جنوب تلعفر غرب الموصل بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش.

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أحمد علي

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