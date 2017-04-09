معركة الموصل.. مواجهات في حيي المطاحن واليرموك

قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان إن قوات الجهاز تخوض أمس السبت معارك مع تنظيم داعش في حيي المطاحن واليرموك في الشطر الغربي من الموصل.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الشرطة الاتحادية العراقية ومقاتلي داعش داخل جامع النوري الكبير في الجانب الأيمن من الموصل.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية مقتل ثلاثة من قادة داعش، بينهم روسي وشيشاني، في ضربة جوية لطيران التحالف الدولي في الموصل.

وقال مراسل “الحرة” إن قصف التحالف وقع في مفرق 17 تموز ومنطقة مشيرفة في الجانب الأيمن من الموصل.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية حررت ثلاث قرى جديدة ضمن محور جنوب تلعفر غرب الموصل بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش.