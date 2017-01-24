مفاجآت كأس الملك.. الطائي يضرب الاتحاد في مقتل

شهدت منافسات دور الـ 32 في مسابقة كأس الملك مفاجآت من العيار الثقيل وكان الطائي قد حقق فوزاً مفاجئاً على الاتحاد.

وحقق العدالة الذي يحتل المركز 13 في دوري الأولى أولى المفاجآت عندما تفوق مستوىً ونتيجة على الباطن الذي يحتل المركز 13 في دوري المحترفين، قبل أن يحلق به وج الذي يحتل المركز العاشر في دوري الأولى عندما أسقط الشباب الذي يحتل المركز الخامس في دوري الكبار بهدف نظيف.

نادي الطائي الذي يحتل المركز الأخير مارس هوايته المفضلة وفجر أكبر المفاجآت وأقواها، عندما تغلب بهدفين لواحد على الاتحاد الذي ينافس بقوة على لقب دوري جميل للمحترفين، ويخوض نهائي كأس ولي العهد أمام النصر.

وشهد الدور الأول معاناة عدد من الفرق الكبيرة كالهلال والتعاون والفيصلي والأهلي والفتح التي نفذت بجلدها من مقصلة الخروج المبكر بصعوبة بالغة.