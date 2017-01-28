مفاوضات جنيف.. تأجيل بين التأكيد والنفي

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، أن مباحثات أستانة بين الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة أثبتت أنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا.

وقال لافروف، في لقاء مع معارضين سوريين، إنه تم الاتفاق على تأجيل اجتماع جنيف بشأن الأزمة السورية، برعاية الأمم المتحدة من 8 فبراير إلى أواخر الشهر المقبل، بحسب ما نقلت نقلت رويترز.

من ناحيتها، اعتبرت الأمم المتحدة، الجمعة، إرجاء مفاوضات جنيف حول سوريا الذي أعلنته موسكو أمرا غير مؤكد، مشيرة إلى أن مبعوثها الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا سيزور نيويورك، الأسبوع المقبل، لبحث ذلك.

وأوضحت الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة الخاص، يارا شريف، “لا يوجد تأكيد بأن محادثات فبراير تم تأجيلها” خلافا لما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق.