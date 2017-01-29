مقتل أبنة العولقي في الهجوم الأميركي على القاعدة

أعلن احد افراد عائلة الأميركي اليمني أنور العولقي الذي قتل في غارة أميركية في العام 2011 ان أبنة هذا الامام المتشدد قتلت ليل السبت الاحد في الهجوم الاميركي الذي استهدف منازل وابنية لتنظيم القاعدة وسط اليمن.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان “نورة، ابنة انور العولقي والبالغة من العمر ثمانية اعوام، قتلت في الهجوم في يكلا حيث كانت تعيش في منزل خالها” وهو احد افراد عائلة الذهب.

وأنور العولقي، احد ابرز قيادات تنظيم القاعدة، قتل في غارة اميركية نهاية سبتمبر 2011 بين منطقتي مأرب والجوف الواقعتين شرق وشمال العاصمة صنعاء. وبعد نحو اسبوعين، قتل عبد الرحمن العولقي، احد ابناء الامام المتشدد، في غارات في قرية عزان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

ونورة واحدة من ثمانية أطفال قتلوا في هجوم أميركي استهدف مجموعة منازل وابنية لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية وانزال جوي، وفقا لمصادر قبيلة ومحلية.

وقتل في الهجوم ايضا ثمانية نساء و41 من مسلحي “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، فرع تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره واشنطن اخطر اذرع التنظيم في العالم، بحسب المصادر ذاتها.

ومن بين قتلى التنظيم ثلاثة زعماء قبائل ينتمي اثنان منهم الى عائلة الذهب.

وهذا اول هجوم يستهدف التنظيم منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في اليمن.