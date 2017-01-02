مقتل أبو عمر التركستاني في غارة للتحالف على سوريا

أكدت مصادر ميدانية مقتل القيادي البارز في تنظيم جبهة فتح الشام أبو عمر التركستاني باستهداف سيارته بغارة جوية بطائرة من طائرة يرجح أنها أميركية على طريق إدلب باب الهوى حزانو، ومقتل 4 أشخاص كانوا بداخلها من بينهم القيادي.

ويعد التركساني أحد أبرز المرشحين لتولي ما يسمى رئيس مجلس شورى المسلحين في الاندماج المرتقب بين المجموعات المسلحة شمال سورية.

واستهدفت غارات مشابهة سيارة أخرى على دوار سرمدا بالقرب من المنطقة الأولى، أدت لاشتعال السيارة وسط أنباء عن وجود ضحايا لم تعرف هوياتهم.

واستهدف طيران التحالف الدولي عدة قيادات تابعة لجبهة فتح الشام بريف إدلب، في وقت سابق، قتل على إثرها عدد من القياديين أبرزهم أبو الأفغان المصري وأبو الفرج المصري.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، أعلن عن مقتل قياديين بارزين في جبهة فتح الشام، إثر استهداف اجتماع لقادة الصف الأول في الجبهة، بغارة لطيران التحالف الدولي شمالي سوريا، خلال الليل.

وأعلنت جبهة فتح الشام حينها مقتل “أبو هاجر الحمصي” أو ما يعرف سابقا بـ” أبو عمر سراقب ” القائد العام لجيش الفتح إثر غارة جوية على ريف حلب شمالي سوريا.

وكانت واشنطن وموسكو تحاولان فرض استهداف جبهة النصرة، لكن الجبهة غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام وفكّت ارتباطها بالقاعدة، ما أربك حسابات الطرفين.