مقتل أردنيين في هجوم مسلح على مطعم أميركي
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عناصر من الشرطة الأميركية
عناصر من الشرطة الأميركية
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مقتل أردنيين في هجوم مسلح على مطعم أميركي

5 يناير, 2017
وائل فتحى
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قالت وسائل إعلام أميركية، مساء الأربعاء، إن شابين أردنيين قتلا بهجوم مسلح على مطعم كانا يعملان فيه بمدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا.

وأظهر شريط فيديو دخول مسلحين إلى المطعم، وإطلاق النار على الشابين، فيما قال شهود عيان ومصادر أمنية في المدينة، إن المسلحين كانا يهدفان إلى السرقة وليس استهداف الشابين أو بدوافع عنصرية.

وقد فتحت السلطات الأميركية تحقيقا في الحادث، وبدأت عملية بحث عن الجناة.

وقالت السفارة الأردنية في واشنطن إنها على تواصل مع السلطات الأميركية المختصة والتحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة ملابسات الجريمة والقبض على المجرمين.

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وائل فتحى

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