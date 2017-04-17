مقتل أكثر من 60 طفلا في هجوم حلب الإرهابي
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هجوم حلب الإرهابي
هجوم حلب الإرهابي
اخبار عربى

مقتل أكثر من 60 طفلا في هجوم حلب الإرهابي

17 أبريل, 2017
أحمد علي

أعلن المدير العام لصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة أنتوني ليك أن أكثر من 60 طفلا قتلوا في الهجوم الإرهابي عند أحد مداخل مدينة حلب السورية.

وشجب ليك مدير اليونيسيف الهجوم الهمجي على قافلة حافلات كانت تنقل مدنيين من سكان قريتي كفريا والفوعة القادمين من ريف إدلب متوجهين إلى حلب ولكن مقاتلي المعارضة المسلحة أوقفوا القافلة عند مدخل حلب في منطقة الراشدين التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال ليك في بيان: “كانت الباصات تقل عائلات عانت كثيرا من الحصار الخانق والآن يجب على الناجين أن يتأقلموا مع الخسارة المفجعة”.

وأشار ليك إلى أن هذه المأساة يجب أن توقظ الجميع وتدفعهم لتقديم المساعدة للأطفال السوريين وإهدائهم الأمل بوجود إمكانية لوضع نهاية لهذه الحرب المريرة.

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أحمد علي

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