مقتل إرهابيين “شديدي الخطورة” في سيناء

تمكنت قوات من الجيش المصري، أمس الجمعة، من قتل إرهابيين “شديدي الخطورة” خلال ملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأعلن الجيش المصري عن تدمير تسع مخابئ لـ”العناصر التكفيرية” تستخدم فى الإختباء والتمركز ، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعى وث دراجات نارية وضبط عربتي ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأشار بيان الجيش إلى اكتشاف وتدمير كهف خاص بالمتشديدن عثر بداخله على عدد من الألغام وقذائف مدفعية وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وكمية من المواد الغذائية.

وينشط إرهابيون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء، تتركز هجماتهم على قوات الجيش وعلى العديد من المدنيين.