مقتل شقيق نائب يوسف القرضاوي بالمغرب في ظروف غامضة

لقي شقيق القيادي الإخواني المغربي ونائب رئيس اتحاد علماء يوسف القرضاوي واجهة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والقيادي الكبير في حركة التوحيد والإصلاح، التابع للعدالة والتنمية، أحمد الريسوني، مصرعه في هجوم بأسلحة بيضاء.

وقال الموقع المغربي إن هاشم الريسوني، قُتل في ظروف غامضة، بعد هجوم بالأسلحة البيضاء شنه عليه مجهولون في منطقة ريفية تابعة لإقليم العرائش، القريب من مدينة طنجة شمال غرب البلاد.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن شقيق القيادي الإخواني كان يحرث أرضه، عندما باغته مجموعة “مدججة بالأسلحة البيضاء والسواطير” ما تسبب له في إصابات بليغة وجروح عميقة، قبل وفاته بعد وقت قصير.