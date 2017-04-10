مقتل شقيق نائب يوسف القرضاوي بالمغرب في ظروف غامضة
الرئيسية » اخبار » مقتل شقيق نائب يوسف القرضاوي بالمغرب في ظروف غامضة

نائب القرضاوي والقيادي الإخواني أحمد الريسوني
نائب القرضاوي والقيادي الإخواني أحمد الريسوني
اخبار عربى

مقتل شقيق نائب يوسف القرضاوي بالمغرب في ظروف غامضة

10 أبريل, 2017
أحمد علي

لقي شقيق القيادي الإخواني المغربي ونائب رئيس اتحاد علماء يوسف القرضاوي واجهة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والقيادي الكبير في حركة التوحيد والإصلاح، التابع للعدالة والتنمية، أحمد الريسوني، مصرعه في هجوم بأسلحة بيضاء.

وقال الموقع المغربي إن هاشم الريسوني، قُتل في ظروف غامضة، بعد هجوم بالأسلحة البيضاء شنه عليه مجهولون في منطقة ريفية تابعة لإقليم العرائش، القريب من مدينة طنجة شمال غرب البلاد.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن شقيق القيادي الإخواني كان يحرث أرضه، عندما باغته مجموعة “مدججة بالأسلحة البيضاء والسواطير” ما تسبب له في إصابات بليغة وجروح عميقة، قبل وفاته بعد وقت قصير.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *