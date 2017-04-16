مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع صالح بصعدة
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عناصر حوثية
عناصر حوثية
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مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع صالح بصعدة

16 أبريل, 2017
أحمد علي

أكدت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع صالح وعدد من مرافقيه بمحور البقع شمال شرقي صعدة.

وأضافت المصادر أن العقيد أمين الحميري قائد فرع قوات الشرطة العسكرية في صعدة قتل مع سبعة من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف العربي في محور البقع شرق صعدة.

في غضون ذلك لقي القائد الميداني الحوثي أحمد وهاس مصرعه مع أربعة من مرافقيه خلال معارك في معسكر خالد بن الوليد بمديرية المخا غرب محافظة تعز.

وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي وهاس قتل خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني و المقاومة.

وأكدت المصادر أن القيادي وهاس من محافظة عمران ويعد الذراع الأيمن للقيادي الحوثي عبدالله يحيى الحكيم المعروف بـ أبو علي الحاكم في جبهة تعز.

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أحمد علي

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