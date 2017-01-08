مقتل قائد ميليشيات الحوثي وصالح في شبوة والبيضاء
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عناصر تابعة للميليشيات الحوثية
عناصر تابعة للميليشيات الحوثية
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مقتل قائد ميليشيات الحوثي وصالح في شبوة والبيضاء

8 يناير, 2017
أحمد علي
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ذكرت مصادر أمنية يمنية الأحد أنباء عن مقتل القائد الأول لميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية في محافظتي شبوة والبيضاء في قصف جوي لطيران التحالف العربي شمالي عسيلان.

وذكرت المصادر أن القيادي الذي يدعى “أبو الليث” تم القضاء عليه بقصف لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أثناء قيامه بعملية استطلاعية للمواقع التي خسرتها الميليشيا في المواجهات مع اللواء 29 في عسيلان.

وفي إطار منفصل، أشارت مصادر عسكرية للموقع نفسه إلى أن المقاومة الشعبية في مديرية عسيلان صدت هجوماً شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع عدة تم تحريرها في جبهات حيد بن عقيل، وهجر كحلان، وطوال السادة، والمحطة، والنقطة الأمنية الواقعة على مقربة من مدينة النقوب، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وأسر سبعة منهم.

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أحمد علي

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