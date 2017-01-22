مقتل قياديين من فتح الشام في سوريا

قتلت طائرة بدون طيار قياديين من جبهة فتح الشام ( النصرة سابقاً ) في ريف ادلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية .

وقال مصدر إعلامي في محافظة ادلب طلب عدم ذكر اسمه، إن ” طائرة بدون طيار استهدفت اليوم بصاروخ سيارة تقل القيادي في جبهة فتح الشام أبو مصعب الجزراوي ، وقيادي آخر وسائق السيارة بريف إدلب الشمالي في سوريا”.

وأضاف المصدر أن طائرة اخرى بدون طيار تابعة للتحالف نفذت غارة جوية استهدفت منزلاً يشتبه بأنه كان يوجد به قياديون من جبهة فتح الشام ببلدة سرمدا قرب الحدود السورية التركية، لكنه كان خالياً فتهدم فقط “.

الى ذلك قالت مصادر في المعارضة السورية إن انفجاراً وقع بمستودع ذخيرة تابع لجبهة فتح الشام في منطقة الأنفاق جنوب قرية الطامورة في ريف حلب الشمالي، ما اسفر عن مقتل عدد من عناصر الجبهة، بينهم قياديون في فتح الشام.

وكثفت طائرات التحالف الدولي غاراتها خلال الأيام الماضية على مواقع تابعة لجبهة فتح الشام ، وطالت عدداً من القياديين البارزين بالجبهة في سيارات تقلهم في الشمال السوري .