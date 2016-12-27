مقتل قيادي داعشي "بارز" في سوريا
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عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
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مقتل القيادي الداعشي “أبو جندل الكويتي” في سوريا

27 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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رجحت مصادر للمعارضة السورية، الثلاثاء، مقتل أحد أبرز القياديين بتنظيم داعش في سوريا في معركة عندما تصدى المتشددون لتقدم قوى سورية تدعمها الولايات المتحدة صوب سد استراتيجي في شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القائد الذي يعرف باسم “أبو جندل الكويتي” قتل لدى محاولة مقاتلي التنظيم المتشدد الفاشلة لإخراج قوات سوريا الديمقراطية من قرية جعبر بعد أن انتزعت السيطرة عليها من المتشددين، الاثنين.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

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وائل فتحى

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