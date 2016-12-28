مقتل مسلح جزائري وإصابة آخر باشتباكات مع الأمن الأردني

قتل مطلوب أمني جزائري في الشوبك بمحافظة معان جنوبي الأردن، الأربعاء، خلال مطاردة له من قبل قوات أمنية مشتركة، فيما أصيب آخر، بحسب ما ذكر بيان مشترك من مديرية الأمن العام وقوات الدرك.

وبحسب البيان فإن قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية، توجهت إلى إحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك لضبط أحد المطلوبين، لانتمائه لجماعات إرهابية.

وبادر المسلح فور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه.

وأضاف البيان أن “المشتبه به رفض الاستسلام واستمر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه, وتمكنت القوة الأمنية من إصابته وقتله وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي إضافة إلى كمية من العتاد الحي”.

وتابع البيان أنه جرى ضبط شخص آخر يقطن معه داخل المزرعة، وبوشرت أعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون.

من جانبهم قال شهود عيان إن شخصا يحمل حقيبة شخصية، اشتبه به سكان قرية البقعة في الشوبك، وأبلغوا عنه الجهات الأمنية المختصة.