مقتل 56 عنصراً من "القاعدة" بعملية أميركية في اليمن
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آثار عمليات تستهدف القاعدة في اليمن
آثار عمليات تستهدف القاعدة في اليمن
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مقتل 56 عنصراً من “القاعدة” بعملية أميركية في اليمن

29 يناير, 2017
وائل فتحى

قتل 56 مسلحا من عناصر القاعدة في اليمن، بينهم 3 قيادات، في عملية عسكرية أميركية استخدمت مروحيات الأباتشي وطائرات دون طيار في منطقة يكلا في محافظة البيضاء قرب مأرب.

وذكرت مصادر قبلية أن العملية نفذتها القوات الأميركية، فجر الأحد، حيث تم استهداف 3 منازل تابعة لعبدالرؤوف الذهب وسلطان الذهب وسيف الجوفي.

وهاجمت الأباتشي مدرسة ومسجد ومستوصف يتواجد فيها مسلحو القاعدة، فيما هاجمت مروحيات أخرى منزل عبدالرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب.

ومن بين القيادات في التنظيم، الذين قتلوا القيادي أبو برزان، الذي يحمل جنسية أجنبية، كما قتل 7 نساء و3 أطفال في العملية.

وتعترف الولايات المتحدة باستخدام طائرات من دون طيار لمكافحة الجماعة المتشددة في اليمن، التي تعتبر واحدة من أشد فروع تنظيم القاعدة خطورة، لكنها لا تعلق علنا على الهجمات.

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وائل فتحى

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