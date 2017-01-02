مقتل 6 حوثيين في غارات للتحالف العربي بمأرب اليمنية
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عناصر من الانقلابيين الحوثيين
عناصر من الانقلابيين الحوثيين
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مقتل 6 حوثيين في غارات للتحالف العربي بمأرب اليمنية

2 يناير, 2017
أحمد علي
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أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية الاثنين بمقتل 6 من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي، في محافظة مأرب.

وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف العربي قصفت دوريتين عسكريتين للحوثيين وقوات صالح في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب مأرب، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وتدمير الدوريتين.

وبحسب “وكالة الأنباء الألمانية” أضافت أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت هي الأخرى دورية للحوثيين وقوات صالح تحمل ذخائر، ما أدى إلى تدميرها.

وأكدت المصادر أن رجال الجيش والمقاومة لا يزالوا مستمرين بتمشيط منطقة المخدرة، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، للتأكد من تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي وصالح.

وشهدت منطقة المخدرة معارك عنيفة بين الطرفين الأسبوع الماضي، تمكن من خلالها رجال الجيش والمقاومة السيطرة على المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وتعتبر مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة.

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أحمد علي

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