مقتل 80 داعشيا في ضربة أميركية على سرت.. ومعارك عنيفة في بنغازي

أكد مسؤولون في البنتاغون، الخميس، أن قاذفات “بي -2” الأميركية قصفت عددا من مواقع تنظيم “داعش” في ليبيا ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 مسلحا.

وقالت المصادر إن الهجمات وقعت في الصحراء على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي سرت، وهي المدينة التي استهدف فيها الطيران الأمريكي الشهر الماضي بحملة جوية مكثفة مواقع للتنظيم. وبعد أن تمت السيطرة على سرت فر بعض مسلحي داعش من المدينة الساحلية إلى المناطق النائية.

وجاءت الغارات الأخيرة بعد قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين الماضي توسيع ما يعرف بـ”منطقة الأعمال العدائية الفعلية”، أو ساحة معركة، التي يمكن أن ينتشر فيها الجيش الأميركي، وفقا لمسؤولين.

معارك بنغازى

إلى ذلك، خاض الجيش الوطني الليبي، الخميس، معارك عنيفة مع متشددين في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن القتال وقع في حي شعبيات التيرة في منطقة قنفودة في الأطراف الغربية من المدينة الساحلية.

واندلعت الاشتباكات فجرا، وتلتها عمليات قصف استهدفت مواقع للمتشددين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتمكنت القوات الليبية من السيطرة على قسم كبير من مدينة بنغازي بعدما سيطر عليها المتشددون في 2014، إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على القنفودة ومناطق الصابري وسوق الحوت في وسط المدينة.

حفتر يصل القاهرة

وصل القاهرة، الخميس، خليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق(شرقي ليبيا)، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، وفق مصدر ملاحي.

وقال المصدر الملاحي في مطار القاهرة، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن “حفتر وصل اليوم على متن طائرة خاصة من ليبيا، في زيارة(لم يعلن عن مدتها) يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين، آخر الأوضاع الحاصلة على الساحة في بلاده”.