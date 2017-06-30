مقذوفات “حوثية” على أحياء ومستشفى في نجران

تعرضت أحياء سكنية في مدينة نجران لشظايا مقذوفات “عسكرية” أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، وسقط بعضها داخل مستشفى.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في نجران أنها تلقت بلاغا عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

ونتج عن هذه المقذوفات سقوط أحدها داخل مستشفى دون أن يتعرض أحد فيه لأي أَذى، كما تعرض اثنين من المواطنين في موقع آخر من الحي لإصابات طفيفة.

وأضافت أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.