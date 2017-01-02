مكين: على أميركا الوقوف بوجه بوتين

قال السناتور الأميركي الجمهوري جون مكين أمس الأحد إنه لا يمكن للولايات المتحدة تحسين علاقاتها مع روسيا إلا باتخاذ موقف صارم مع الرئيس فلاديمير بوتين داعيا إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.

وفي زيارة ضمن وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لأوكرانيا وجورجيا طمأن مكين البلدين بدعم الولايات المتحدة رغم الثناء الذي وجهه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للرئيس الروسي.

وقال مكين للصحفيين في تفليس عاصمة جورجيا “سوف نحث زملاءنا بقوة على فرض المزيد من العقوبات لها مغزى وقوة على روسيا بسبب هجومها على الولايات المتحدة الأميركية.”

وأضاف قائلا “أعتقد أنه ينبغي علينا الاستمرار في تحسين علاقاتنا وإدراك أننا إن لم نقف في وجه فلاديمير بوتين فسيواصل عدوانه وينبغي علينا الوقوف في وجهه.”

وكان مكين دعا في وقت سابق في كييف إلى مواصلة الدعم الأميركي لأوكرانيا.

ونقلت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة الأوكرانية عن مكين قوله أمس السبت “أرسل رسالة من الشعب الأميركي… نحن معكم. معركتكم معركتنا وسننتصر فيها معا.”

وقال “في 2017 سنتغلب على الغزاة ونرسلهم عائدين من حيث أتوا. إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أنت لن تهزم الشعب الأوكراني أبدا ولن تحرمه من استقلاله وحريته.”