ملحمة أم وابنتيها.. لقاء الصراخ والدموع بعد 28 عاما
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جرى اختطاف البنتين من سويزهو في مقاطعة هوبي عام 1988
جرى اختطاف البنتين من سويزهو في مقاطعة هوبي عام 1988
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ملحمة أم وابنتيها.. لقاء الصراخ والدموع بعد 28 عاما

26 يناير, 2017
أحمد سالم

في مشهد يشبه الملاحم الدرامية، وبعد فراق 28 عاما، اجتمع شمل أم صينية بابنتيها، بعدما تعرضتا للاختطاف وتم بيعهما وعاشا بعيدا عن الأم طوال تلك السنوات.

ووفق للتقارير، فإن الأم شين جياكسيانغ، 72 عاما، التقت، الاثنين، بابنتيها، بعد 28 عاما من الفراق.

وقالت شين “لم أكن أعتقد أبدا أنني سألتقي مرة أخرى ببناتي”، فيما ذكرت هوانغ ريكسيو، البنت الكبرى، 47 عاما، أنهما تعرضتا للاختطاف من قبل ابنة عمها، البالغة من العمر 42 عاما.

وغلبت الدموع على اللقاء الذي نظمه المكتب المحلي للأمن العام، إذ أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية أن الأم وابنتيها كن يبكين ويصرخن، بعدما كن يعتقدن أن هذا اللقاء “لن يحدث أبدا”.

وجرى اختطاف البنتين، من سويزهو في مقاطعة هوبي عام 1988 بواسطة بنت عمهما، وتم بيعهما لعائلتين مختلفتين مقابل حوالي 460 دولار “3000 يوان”، إلا أنه بفضل المتطوعين والشرطة المحلية تم لم شمل الأسرة من جديد.

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أحمد سالم

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