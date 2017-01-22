مليون هاتف "نوكيا 6" تباع في دقيقة واحدة
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هاتف نوكيا 6 الجديد
هاتف نوكيا 6 الجديد
تكنولوجيا منوعات

مليون هاتف “نوكيا 6” تباع في دقيقة واحدة

22 يناير, 2017
أحمد سالم
1 دقيقة
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استطاعت هواتف “نوكيا” ، أن تضمن حصة معتبرة في سوق الأجهزة الذكية، مؤخرا، بعدما أقبل مليون شخص في الصين، على طلب جهاز “نوكيا 6” الجديد خلال فترة زمنية صغيرة جدا.

وقد كشف تقرير عن نفاد جميع هواتف “نوكيا 6” بعد طرح الجهاز للبيع بدقيقة واحدة بسعر 247 دولار أميركي.

وانطلقت عملية البيع عند الساعة 10:06 صباحا، بالتوقيت المحلي الصيني، وانتهت في الدقيقة 10:07، أي بعد 60 ثانية فقط، ولم يتبين العدد الذي تبقى لدى الموقع من الجهاز الجديد.

ومن المرتقب، أن يجري إطلاق عملية بيع ثانية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لهاتف “نوكيا 6″، الذي يجري تصنيعه من قبل شركة HMD Global التي استحوذت على حق طرح هواتف ذكية تحمل علامة نوكيا التجارية.

وكشفت الشركة عن الهاتف الجديد في بداية يناير، وزودته بمواصفات تقنية متطورة على أمل أن ينافس اللاعبين الكبار في هذه السوق مثل سامسونغ وأبل.

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أحمد سالم

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