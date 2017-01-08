مناورات بحرية مشتركة في الخليج نهاية يناير الجاري

أفادت صحيفة بحرينية أن قوات بحرية من عدة دول ستجرى خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل مناورات في مياه الخليج العربي لاختبار جاهزيتها العملية.

وستشارك المناورات “يونايتد ترايدنت” فيها مجموعة كبيرة من سفن بحريات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وتهدف أيضا إلى دعم العمليات البحرية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي “التدريبات ستجرى بمشاركة جميع قوات العمل التابعة للقوات البحرية للقيادة المركزية، وتشمل توجيه ضربات وإجراءات لمكافحة الألغام، وأعمال الدورية البحرية إلى جانب القوات البحرية البريطانية والفرنسية والأسترالية في منطقة الخليج العربي”.

وأضاف أن المناورات ستشمل أيضا جميع أنواع العمليات البحرية بهدف تعزيز الشراكة بين القوات المشاركة ودعم الأمن البحري وتعزيز التعاون الدولي لضمان حرية انسياب حركة التجارة في منطقة الخليج، كما تهدف المناورات التي تقوم بها القوات البحرية المشتركة إلى تحسين الكفاءة التكتيكية للقوات وتقوية علاقات الشراكة لضمان حرية الملاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات البحرية المشتركة يتولى قياتها حاليا الكومودور البريطاني أندرو بيرنز قائد حاملة المروحيات والسفينة الهجومية البرمائية (أوشان)، وهي سفينة القيادة البريطانية التي تولت قيادة عمليات القوات البحرية المشتركة في الخليج خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها البحرية الملكية البريطانية قيادة قوة عمل أميركية في الشرق الأوسط.