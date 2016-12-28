منظمة التحرير: نعمل مع فرنسا لإنجاح مؤتمر السلام

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء عزمها العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام في باريس الشهر المقبل، لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحديد جداول زمنية للمفاوضات.

وأعلنت اللجنة أنها درست، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الخطوات المُتطلبة للمرحلة القادمة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان والاستراتيجية الفلسطينية المُعلنة بخصوص الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود 1967، ولجعل عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال.

وطلبت اللجنة التنفيذية من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي فوري حول الاستيطان الإسرائيلي، وأعادت مُطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات الإسرائيلية في مختلف المجالات.