منظمة التعاون الإسلامي تشارك بمؤتمر السلام الدولي بفرنسا

تشارك منظمة التعاون الإسلامي السبت والأحد في المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس والذي يرأسه الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين.

يذكر أن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول قضية فلسطين والقدس التي انعقدت في جاكرتا خلال شهر مارس 2016 قد عبرت عن دعمها للمبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا لجدول زمني واضح ومحدد وطبقًا للمرجعيات المعترف بها دولياً بما في ذلك مبادرة السلام العربية مشيدة بجهود فرنسا الرامية إلى استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وحشد دعم المجتمع الدولي لها.