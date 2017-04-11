منفذ اعتداء السويد يعترف بارتكاب “عمل إرهابي”

اعترف الاوزبكي المشتبه به الرئيسي في اعتداء ستوكهولم الذي نفذ بشاحنة دهسا واسفر عن اربعة قتلى، بانه ارتكب “عملا ارهابيا” كما اعلن موكله الثلاثاء امام المحكمة.

وقال يوهان إريكسون المحامي الذي كلفته السلطات الدفاع عنه ان رحمت “عقيلوف اقر بارتكاب عمل ارهابي ووافق على وضعه قيد السجن الاحتياطي” وذلك خلال الجلسة التي حضرها موكله لكن بدون ان يتحدث خلالها كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

ودخل الرجل الى قاعدة تحت الارض في محكمة ستوكهولم وسط حراسة العديد من الشرطيين بكامل اسلحتهم وفيما اغلقت المنافذ المؤدية إلى المبنى امام حركة السير، في اجراءات امنية غير مسبوقة في العاصمة السويدية.

وطلبت القاضية مالو لينبلوم منه كشف وجهه الذي غطاه بسترته وفعل ذلك، وتحدث بمساعدة مترجم نظرا لانه لا يجيد السويدية.

ثم تواصلت الجلسة بصورة مغلقة بطلب من النيابة العامة ودعي الصحافيون الى الخروج بانتظار قرار المحكمة. ومن المفترض ان يدخل المشتبه به السجن في انتظار اعادته الى محكمة لكي يحاكم.

ويشتبه في ان رحمت عقيلوف الذي يعمل بوضع غير قانوني في السويد والبالغ من العمر 39 عاما، نفذ بعد ظهر الجمعة الاعتداء دهسا بشاحنة في حي تجاري في ستوكهولم ما أسفر عن اربعة قتلى و15 جريحا.