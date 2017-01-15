ذكرت تقارير صحفية أن منفذ هجوم برلين أنيس عامري كان يتعاطى مخدرات وكان يمول حياته كتاجر مخدرات غالبا ويواجه المحققون صعوبة في البحث عن الجهات التي كانت على اتصال مع العامري.

أوضحت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد أن التونسي أنيس عامري الذي قام بهجوم الدهس بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة برلين يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل كان يتعاطى عقار النشوة والكوكايين بصورة دورية.

واستندت الصحيفة الألمانية في ذلك على تقرير يعرض المرحلة الحالية في التحقيقات عن حادث الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الرقابة البرلمانية المعنية بالأمور الاستخباراتية بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” سوف تعمل على هذا التقرير غدا الاثنين. ويتشكك المحققون فيما إذا كان العمري تحت تأثير المخدرات أم لا خلال تنفيذه هجوم برلين.

وبحسب التقرير الصحفي، أقام عامري في برلين لبضعة أيام قبل الهجوم، ولكنه كان يسافر كثيرا خلال الأشهر السابقة للهجوم من ولاية شمال الراين- ويستافليا إلى بلجيكا، التي تشهد وجودا قويا للإسلاميين. وأضافت الصحيفة أن البحث عن جهات اتصال للعمري يشكل صعوبة لأن المحققين لم يجدوا على هاتفه الجوال سوى رقمين فقط.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الشرطة عثرت في حقيبة الظهر الخاصة بعامري بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية على تذاكر سفر من فرنسا وبطاقة هاتف هولندية وجل استحمام ألماني وكريم حلاقة وألف يورو، بحسب شرطة ميلانو، ولكن لم يتم العثور على مخدرات في حقيبته.

وذكرت الصحيفة أنه يجرى تحقيقات حاليا للكشف عن مصدر الأموال التي كانت بحوزة أنيس عامري.