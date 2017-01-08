منفذ هجوم فلوريدا.. جندي أميركي سابق خدم بالعراق

قالت السلطات الأميركية إن الجندي الذي خدم في العراق في وقت سابق والمتهم بقتل خمسة أشخاص في مطار فورت لودرديل اختار فيما يبدو السفر إلى ولاية فلوريدا لشن هجومه وإنه لا يوجد أي دليل على وقوع شجار خلال الرحلة أو عند منطقة استلام الحقائب قبل تنفيذ الهجوم.

والمشتبه به استيبان سانتياغو (26 عاما) لديه سوابق في التصرف بعصبية ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان المتهم مصابا باعتلال عقلي لعب دورا في الحادث.

وقال جورج بيرو وهو الضابط الخاص المسؤول عن مقر مكتب التحقيقات الاتحادي في ميامي للصحفيين إن سانتياغو تعاون مع المحققين خلال استجوابه الذي دام عدة ساعات خلال الليل.

وقال بيرو للصحفيين في المطار “الدلائل تشير إلى أنه أتى إلى هنا لشن هذا الهجوم المروع”.

ومن المقرر إعلان الاتهامات الرسمية الموجهة لسانتياغو في وقت لاحق أمس السبت.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم فيما نقل أكثر من 35 شخصا لمستشفيات محلية لعلاجهم من كدمات وكسور أصيبوا بها في الفوضى التي وقعت لدى محاولة الركاب الهرب.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا إن عددا من المصابين لا يزالون في حالة خطرة بعد هجوم الجمعة الذي وقع في منطقة مزدحمة لاستلام الحقائب. واحتجزت الشرطة المسلح أمس عقب الواقعة.

وقال بيرو إن المحققين لم يستبعدوا الإرهاب كسبب للهجوم ويفحصون المناطق التي سافر إليها المشتبه به مؤخرا.

وتقول السلطات إن سانتياغو وصل إلى مطار فورت لودرديل على متن رحلة قادمة من ألاسكا وإنه استعاد بندقية نصف آلية عيار 9 ملليمترات من حقائبه وقام بحشوها بالطلقات في دورة المياه قبل أن يخرج ويبدأ في إطلاق النار عشوائيا.

وقال شهود إن المسلح الذي كان يرتدي قميصا يحمل شعار سلسلة أفلام (ستار ورز) لم يقل شيئا وهو يطلق النار وإن الشرطة لم تتمكن من السيطرة عليه إلا بعد أن انتهت الذخيرة من سلاحه.