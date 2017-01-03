منفذ هجوم ملهى اسطنبول تدرب في شوارع سوريا

رجح خبراء في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب أن يكون منفذ هجوم الملهى الليلي في اسطنبول التركية قاتلا محترفا، وأن اختياره لتنفيذ الهجوم لم يكن اعتباطيا، وذلك فيما تعكف السلطات التركية على تعقب أثره.

وقال الخبير التركي في مكافحة الإرهاب عبد الله آجار لصحيفة دايلي نيوز إن منفذ الهجوم “قد قتل أشخاصا قبل ذك بالتأكيد”، مضيفا أنه شخص “واثق من نفسه، دمه بارد ويعرف كيف يصيب الهدف.. بالتأكيد أطلق النار في مناطق نزاع حقيقية”.

وكان منفذ الهجوم قد قتل شرطيا ومدنيا ليتمكن من دخول الملهى ثم أطلق الرصاص على نحو 600 شخص كانوا بداخله، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 70 بجروح.

تدرب في سوريا

وذكر تقرير لصحيفة حرييت التركية أن القاتل أظهر علامات تؤكد أنه تدرب بشكل جيد على استخدام السلاح وأنه حارب في سورية لصالح داعش الذي تبنى الهجوم، مضيفة أنه تدرب على قتال الشوارع في منطقة سكنية هناك واستخدم هذه الأساليب في تنفيذ الهجوم.

ونجحت السلطات في تحديد هوية الجاني بعد رفع بصماته من موقع الهجوم.

ووفقا للتقرير، فإن 28 رصاصة فقط لم تصب هدفها، ما يدعم التحليل أن المنفذ كان محترفا.

ونشرت وسائل إعلام تركية فيديو يظهر المنفذ وهو يصور نفسه في ميدان تقسيم

وأفادت تقارير إعلامية أن منفذ الهجوم من وسط آسيا، وذكرت صحيفة خبر ترك إنه وصل إلى مدينة قونية التركية بصحبة زوجته وطفليه، وأضافت أن السلطات اعتقلت عائلته.

الإمارات تحذر رعاياها

ويأتي هذا فيما حذرت الإمارات رعاياها من السفر إلى تركيا بعد الهجوم في اسطنبول.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها في بيان بتأجيل سفرهم إلى تركيا حتى إشعار آخر.

ولم يسجل وقوع أي ضحايا إماراتيين في الهجوم، بينما قتل سبعة سعوديين وكويتي في الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة.