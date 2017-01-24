مهرجان مسقط 2017 تراث وثقافة وفنون وحضارة

انطلقت فعاليات مهرجان مسقط 2017م بحلته الجديدة تحت شعار “لنحتفل بعمان ” والذي يقام خلال الفترة من 19 يناير وحتى 11 فبراير في24 يوما من الترفيه والإبهار والمتعة والإثارة والمرح.

وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة الترفيهية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والتعليمية والتسويقية الموجهة لكافة أطياف المجتمع.

وقد تعددت مواقع مهرجان مسقط هذا العام لتشمل إضافة إلى الموقعين الرئيسيين متنزهي العامرات العام والنسيم العام مسرح المدينة بمتنزه القرم الطبيعي ونادي عمان للسيارات ومسارات الطواف في عدد من محافظات السلطنة والجمعية العمانية للكتاب والأدباء وجمعية التصوير الضوئي وجامع السلطان قابوس الأكبر والنادي الثقافي وعدداً من المعارض والأروقة والساحات.

وقد قامت بلدية مسقط بالإعداد المبكر لهذا المحفل السنوي والتجديد والتنويع ضمن باقات ترفيهية وثقافية ورياضية وسياحية واقتصادية وعلوم وفنون ومسابقات وإثراء عائلي تلبي التطلعات وتروج للسلطنة وتفيد كافة شرائح المجتمع وزوار المهرجان.

وتقام بالمهرجان العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة ما بين حلقات عمل وأمسيات ثقافية وأدبية ومحاضرات وملتقيات وجلسات حوارية وندوات، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية كعروض السيارات والدراجات، والعروض البحرية، وعروض التاتو، والمسابقات المائية، وأسبوع إحياء التراث العمانية.

وتبرز خلال المهرجان الكثير من الموروثات العمانية التقليدية التي تعبر عن الأصالة التي يعتز بها الإنسان العماني باعتبارها نموذجا حيا وصورة على الطبيعة يعيشها أبناء هذا الوطن من الجيل الحاضر كما يبرز للسائح أو الزائر من خارج السلطنة الصورة الحقيقية لواقع حياة المجتمع العماني الذي يحوي عادات وتقاليد وموروثات أصيلة وجميلة عريقة عبر التاريخ.

ويسهم المهرجان إسهاما كبيرا في مجال تبادل الثقافات، حيث يشارك في المهرجان العديد من الدول من خلال الفرق الفلكلورية وعروض الخفة والأكروبات وعروض اللهب والتوازن وعروض الإبهار وغيرها ، ويتعرف زوار مهرجان مسقط على أهم معالم تلك الدول المشاركة ومكنونها الثقافي والفكري والفني .

وتحظى الفعاليات الرياضية في مهرجان مسقط بشريحة واسعة من المتابعين والمشاركين من الفئات الشابة من زوار المهرجان والتي حرصت اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان على إدخال فعاليات جديدة تستقطب فئة الشباب وتتناسب مع ميولهم ومواهبهم.

ومن ضمن هذه الفعاليات تصفيات السلطنة المؤهلة للبطولة العالمية لخماسيات كرة القدم “F5WC” والمخصصة للهواة وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها بالسلطنة والتي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2017م بمختلف محافظات السلطنة.