مهندس ترامب في القدس لاختيار الموقع الأنسب للسفارة الجديدة

كشف موقع إخباري إسرائيلي الغطاء عن نوايا الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، من ملف نقل السفارة الأميركية إلى القدس، بعد أن أوفد المكتب البيضاوي مهندسه المعماري إلى القدس للمباشرة برسم وتخطيط السفارة الجديدة.

وأوضح موقع “بريكينغ إسرائيل نيوز” القريب من الأوساط المتطرفة المؤيدة للاستيطان الثلاثاء، أن كبير مهندسي البيت الأبيض المكلفين برسم الشكل الهندسي للسفارات الأميركية تحول إلى القدس، فور تولي الرئيس ترامب، تمهيداً لاختيار موقع السفارة الجديدة”.

وقال الموقع نقلاً عن نائب رئيس بلدية القدس، مائير ترجمون، إن الإدارة الأميركية ماضية في مشروعها لنقل السفارة، رغم محاولتها الإيحاء بالتأجيل أو الانتظار، وأضاف الموقع نقلاً عن ترجمون، أن “مهندساً معمارياً أميركياً مندوباً عن المكتب البيضاوي، تحول إلى القدس، لاختيار موقع السفارة، ويدرس أفضلها لرسم وهندسة السفارة الأميركية”.

وقال ترجمون إن المهندس الذي خطط كل السفارات الأميركية في الخارج في السنوات القليلة الماضية، يوجد في القدس، ويفاضل بين ثلاثة مواقع، وتُشير كل الدلائل إلى أنه ينوي إقامة السفارة في منطقة أرنونا في القدس الشرقية، في محيط القنصلة الأميركية الحالية.