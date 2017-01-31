مورينيو يرفض عرضا صينيا كبيرا

قال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، إنه رفض “عرضا كبيرا” لتدريب أحد الأندية في الصين.

ولم يكشف مورينيو عن اسم النادي الصيني ولا حجم العرض الذي تقدم به.

وقال:” سبق لي رفض عرض كبير للانتقال إلى الصين، إلا أنني لا أنتقد أي شخص يقرر القيام بذلك”.

وتبرز أهمية تصريحات المدرب البرتغالي بعد أيام من تلقي قائد الفريق واين روني عرضا فلكيا من نادي شنغهاي شينوا الصيني.

وتسعى الصين إلى التحول قوة كروية عالمية في السنوات المقبلة وفقا لتوجيهات سياسية رسمية، وقدمت الأندية الصينية عروضا كبيرة لضم لاعبين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستقطبت هذه الأندية مدربين مثل السويدي زفين غوران إريكسون والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري، ونجحت في ضم لاعبين مثل البرازيلي أوسكار، والأرجنتيني كارلوس تيفيز، ضمن صفقات قدرت قيمة كل منها بعشرات الملايين من الدولارات.

لكن هذه الصفقات أثارت انتقادات واسعة في الصين، التي تحدثت عن ضرورة استثمار هذه الأموال في تطوير المواهب المحلية.