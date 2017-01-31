موسكو تخطط لإرسال مقاتلات مطورة إلى سوريا

ذكر موقع اخباري روسي نقلا عن صحيفة “إيزفيستيا” أن موسكو قامت بتحديث طائرات من طراز سوخوي25 إس إم3، مضيفة أنه سيتم توجيهها إلى سوريا لاستهداف مواقع لتنظيمات متطرفة بشكل مكثف.

وأشارت الصحيفة بحسب موقع “روسيا اليوم” إلى أن أحدث تلك الطائرات الهجومية ستتوجه في نهاية الصيف المقبل إلى قاعدة حميميم في سوريا.

وبذلك سينضم هذا السرب من طراز سوخوي25 إس إم3 إلى مجموعة المقاتلات الأخرى الموجودة في القاعدة العسكرية السورية.

وقالت إن تلك المقاتلات مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بتحديد الهدف في مختلف الظروف المناخية وأن مهمتها ستكون تدمير العربات المصفحة التي يستخدمها الإرهابيون وأيضا وسائل تنقلاتهم وتحصينات.

وبحسب المصدر ذاته، كشفت الصحيفة الروسية أن المقاتلات التي جرى تطويرها مزودة بأجهزة حماية ذاتية وقد أطلق عليها اسم “الغربان التي لا تقهر”.

ونقلت “إيزفيستيا” عن مصادر مطلعة في وزارة الدفاع الروسية قولها إنه يجري التخطيط لإرسال أربع مقاتلات من طراز سوخوي25 إس إم3 إلى سوريا، لكن تلك المصادر لم تحدد تاريخ إرسالها.

وأشارت مصادر الصحيفة الروسية إلى أن تلك المقاتلات تخضع حاليا لسلسلة اختبارات بعد أن اتضح في العام 2016 وجود مشاكل في منظومة الاستهداف.

ويعتقد أن التعديلات التي خضعت لها مقاتلات سخوي تشمل هذه المنظومة وأنه يجري اختبارها تجنبا لأي أعطال خلال تنفيذ مهمات جوية.

وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن الصحيفة الروسية أن تلك المقاتلات تم تزويدها بمنظومة توجيه “سولت 25” بصرية – ليزرية، يمكن بواسطة كاميرا تصوير تلفزيونية وأجهزة التصوير الحراري تحديد الهدف في جميع الظروف المناخية ليلا ونهارا.

واعتبر الخبير العسكري المستقل أنطون لافروف، بحسب الموقع الاخباري الروسي، أن تلك المقاتلات “ضرورية للقوات الجو- فضائية الروسية وخاصة أنها عمليا قاذفة قنابل خفيفة يمكنها القيام بخمس إلى ست طلعات جوية يوميا، في حين أن قاذفة القنابل “سوخوي–24” تستطيع القيام بطلعتين فقط.

وكانت قاذفات “تو-22 إم 3” الروسية قد نفذت خلال الأسبوع الماضي سلسلة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور.