موسكو تعرب عن استعداها للتعاون الأمني مع واشنطن

قال حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن روسيا مستعدة لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة في القضايا الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.

وأشار ترامب – الذي وصف بوتين بأنه “ذكي للغاية” – إلى نيته تحسين العلاقات المتوترة مع روسيا على الرغم من مزاعم أجهزة المخابرات الأميركية بأن بوتين أمر بشن حملة اختراق الكترونية لتشويه منافسته المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون خلال السباق الرئاسي عام 2016.

وتنفي روسيا محاولتها التأثير على الانتخابات الأميركية عبر الاختراق الإلكتروني أو غيرها من المسائل كما قلل ترامب نفسه من شأن هذه المزاعم.

وفي الأسبوع الماضي نفى ترامب المزاعم بأن موسكو قد جمعت معلومات عنه ووصفها بأنها “أخبار ملفقة” و”أمور زائفة”.

وفي مقابلة نشرت الاثنين تحدث نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي بنبرة متفائلة لكن حذرة عن آفاق التعاون مع واشنطن بعد فترة من العلاقات الفاترة للغاية في ظل إدارة باراك أوباما.

وقال باتروشيف لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية “إذا كانت إدارة دونالد ترامب مهتمة فنحن مستعدون لاستئناف مشاورات شاملة مع شركائنا الأميركيين عبر مجلس أمن روسيا الاتحادية”.

غير أن باتروشيف قال إنه لا يتوقع تحسنا سريعا أو رفعا فوريا للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا “لكبح تقدمها” مشيرا إلى أن الطرفين يبدآن من نقطة متدنية للغاية في العلاقات بينهما.

وأدلى باتروشيف بتصريحه قبل مقابلة لترامب مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية مطلع الأسبوع قال فيها إنه سيقترح عرض إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مقابل اتفاق لخفض الأسلحة النووية مع موسكو.

والاثنين قال الكرملين إنه سينتظر تولي ترامب لمنصبه الجمعة قبل التعليق على أي اقتراحات.

وقال باتروشيف إن أي اتفاق على استئناف التعاون يجب أن يستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتكافؤ. ويرأس بوتين مجلس الأمن الروسي.

وقال ترامب إن بإمكان روسيا أن تكون حليفة مهمة في التصدي للجماعات الإسلامية المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال باتروشيف إن إدارة اوباما تعمدت تشويه روسيا لأنها لم تكن مستعدة للقبول بتراجع موقعها في قيادة العالم. ووجه أوباما انتقادات قاسية للسياسة الروسية في أوكرانيا وسوريا.

وفي مقتطفات من المقابلة نشرت الأحد قال باتروشيف إن روسيا تواجه تزايدا في الهجمات الالكترونية من الخارج.