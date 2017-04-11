موسكو تهدد بالرد على واشنطن انتقاماً لضرب سوريا
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اميركا وروسيا
اميركا وروسيا
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موسكو تهدد بالرد على واشنطن انتقاماً لضرب سوريا

11 أبريل, 2017
وائل فتحى
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هددت روسيا الثلاثاء، باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، فيما من المنتظر وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو .

وقالت الخارجية الروسية في بيان :”في ظل غياب خطوات لحل المشكلات المتراكمة، فستكون هناك حاجة لإجراءات انتقامية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل”.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجوماً على قاعدة عسكرية تابعة للحكومة السورية، الحليفة لروسيا، قبل أيام، رداً على ما أكدت أنه هجوم كيميائي شنته طائرات حكومية سورية وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين.

وأعربت الخارجية الروسية في المقابل عن أملها في إجراء محادثات بناءة مع تيلرسون، الذي من المتوقع أن يصل إلى موسكو الاربعاء في زيارة تستمر ليومين.

واعتبر البيان أنه “من الواضح أن العلاقات الروسية-الأميركية تمر بأكثر فتراتها تعقيداً منذ نهاية الحرب الباردة”.

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وائل فتحى

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