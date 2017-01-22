موسكو: لا مباحثات حول إقامة قاعدة روسية في ليبيا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، أن موسكو لا تبحث مع ليبيا موضوع إنشاء قواعد عسكرية روسية في أراضي الأخيرة.

وكانت صحيفة Neu Zürcher Zeitung السويسرية قد ذكرت، نقلا وسائل إعلام إيطالية، أن الزعيم الليبي خليفة حفتر، وقّع على اتفاقية جرى الحديث فيها عن خطط روسية لبناء قاعدتين عسكريتين في طبرق وبنغازي.

وقال أوزيروف: “لا وجود لمثل هذه المفاوضات” مؤكدا أن القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس يمكن أن تلعب دور المثال للتعاون البحري العسكري بين الدول بشكل لا يكون موجها ضد أي طرف ثالث بل لمصلحة الجانبين.

وقال: “يمكن للبحرية الروسية أن تلعب دور الحافظ للسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمكن للقواعد البحرية أن تستخدم لتقديم المساعدة في مجال مكافحة القرصنة وحماية حدود الدول”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في 18 يناير كانون الثاني التوقيع على اتفاقية روسية سورية حول توسيع وتطوير مركز الإمداد التقني التابع للبحرية الروسية في طرطوس. ومدة سريان الاتفاقية 49 عاما وتمدد بشكل آلي لفترة 25 عاما.