ميركل تحذر ترامب: اتعظ من عام 2008

حذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من تنفيذ سياسة الحمائية والانعزال داعية إلى استخلاص العبر من أزمة 2008 المالية العالمية.

وقالت ميركل، في تصريحات صحفية أدلت بها أمس السبت بعد اجتماع مغلق لحزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” الذي تترأسه: “إيماني العميق هو أن المضي معا يحمل مزايا كثيرة بدلا من أن تلجأ كل جهة إلى حل مشاكلها بنفسها، أنا مقتنعة تماما بذلك”.

وفي رد على سؤال حول إذا ما كانت “التوجهات الحمائية” التي يتبناها ترامب يمكن أن تشكل تهديدا، أعادت ميركل إلى الأذهان الأزمة المالية التي هزت العالم العام 2008، مشيرة إلى أنها “أتت من الولايات المتحدة”.

وقالت المشتشارة الألمانية: “لقد قلنا بصفتنا رؤساء دول وحكومات (مجموعة العشرين) إن علينا أن نحل معا المشكلة التي نواجهها”.

وأضافت: “الرد للتغلب على هذه الأزمة المالية لم يكمن في الاستناد إلى الانعزال، وإنما كان ردا دعا إلى تعاون بنّاء على قواعد مشتركة ووضع قوانين للأسواق المالية”.

واختتمت ميركل، بالقول: “أعتقد إن هذا الأسلوب نجح، وبالطبع سنسعى إلى الحوار مع الرئيس الأميركي الجديد”.

يذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، هدد، أثناء حملته الانتخابية، بتطبيق إجراءات حمائية ضد الواردات من الصين والمكسيك.

وأعلن ترامب عن تحقيق أول نجاح له مع قرار شركة فورد الأميركية العملاقة لصناعة السيارات إلغاء خططها لبناء مصنع جديد في المكسيك.