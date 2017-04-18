ميركل تسلم المخابرات البريطانية ملفا سريا حول بوتين

كشفت مجلة ألمانية الثلاثاء أن المستشارة أنجيلا ميركل التقت سرا مع ثلاثة من قيادات المخابرات البريطانية مرتين على أقل تقدير وسلمتهم ملفًا يحتوى معلومات خاصة تتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها، أوضحت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” أن ميركل التقت مع كل من اندرو باركر مدير الاستخبارات الخارجية MI-5 ، والكس يانجر رئيس المخابرات MI-6، وروبرت هانيجان رئيس مركز الاتصالات الحكومية، في المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون على مسافة 60 كم خارج العاصمة البريطانية.

وكان اللقاء الأخير في أكتوبر 2015، حين أطلعوها على الكثير من المعلومات السرية بشأن عمليات التجسس والتنصت على المكالمات الهاتفية التي كانت جرت في ألمانيا.

وأشارت “فوكوس” إلى أن “الجانبين تعمدا إحاطة هذه اللقاءات بسياج من الصمت والكتمان الشديدين، ولم تكشف المستشارة ميركل عما دار خلالها من موضوعات لأي من الجهات الألمانية ذات الصلة”.

وأعرب المراقبون عن دهشتهم إزاء إجراء هذه اللقاءات خارج ألمانيا، وتعمد ميركل السفر إلى بريطانيا، وهي التي لم تشارك قط طوال سنوات حكمها التي بلغت 12 عامًا في أي من اجتماعات مؤسسات المخابرات الألمانية، التي لم تطلعها ميركل على أي معلومات حول لقاءاتها مع ممثلي أجهزة المخابرات البريطانية.

وعزت المصادر تسليم المستشارة الألمانية الأجهزة البريطانية للمعلومات السرية عن الرئيس بوتين، وكذلك تقارير وتقديرات المخابرات الألمانية للأوضاع في شبه جزيرة القرم، إلى احتمالات أن يكون ذلك “بادرة شكر” لقاء ما حصلت عليه من معلومات سرية عن عمليات التنصت التي قامت بها أجهزة مخابرات أجنبية في ألمانيا.