ميركل: مصير الأوروبيين "في أيديهم"
الرئيسية » اخبار » ميركل: مصير الأوروبيين “في أيديهم”

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
اخبار عالم

ميركل: مصير الأوروبيين “في أيديهم”

16 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، بعد الانتقادات الحادة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي، وإشادته بخروج بريطانيا من هذا الاتحاد، أن مصير الأوروبيين يبقى “في أيديهم”.

وقالت ميركل التي سئلت في مؤتمر صحافي عن دعم ترامب، لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتوقعه خروج بلدان أخرى، “أعتقد أن مصيرنا نحن الأوروبيين في أيدينا. أريد أن أواصل السعي حتى تعمل الدول الأعضاء الـ 27 سوية نحو المستقبل.. لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين”.

وفي مقابلة مع صحيفتي “بيلد” الألمانية، و”التايمز” البريطانية، قال الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيتسلم مهامه الجمعة، إن “الحلف الاطلسي قد (تخطاه الزمن)، وانتقد سياسة المستشارة الألمانية لاستقبال المهاجرين، واصفا إياها بأنها كارثية”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *