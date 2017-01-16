ميركل: مصير الأوروبيين “في أيديهم”

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، بعد الانتقادات الحادة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي، وإشادته بخروج بريطانيا من هذا الاتحاد، أن مصير الأوروبيين يبقى “في أيديهم”.

وقالت ميركل التي سئلت في مؤتمر صحافي عن دعم ترامب، لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتوقعه خروج بلدان أخرى، “أعتقد أن مصيرنا نحن الأوروبيين في أيدينا. أريد أن أواصل السعي حتى تعمل الدول الأعضاء الـ 27 سوية نحو المستقبل.. لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين”.

وفي مقابلة مع صحيفتي “بيلد” الألمانية، و”التايمز” البريطانية، قال الرئيس الأميركي المنتخب الذي سيتسلم مهامه الجمعة، إن “الحلف الاطلسي قد (تخطاه الزمن)، وانتقد سياسة المستشارة الألمانية لاستقبال المهاجرين، واصفا إياها بأنها كارثية”.