ميسي يطمئن جماهير برشلونة: لن أرحل عن الفريق الكاتالوني

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، نيته البقاء في الكاتالوني وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مطمئنا جماهير البارسا بأن رغبته هي البقاء ضمن صفوف الفريق.

وأضاف “ميسي” في تصريحات صحفية أنه سيبقى في النادي طاليما أردا مسئولوه بقاءه، قائلا “أقول دائماً أن برشلونة قدم لي كل شيء خلال حياتي، لذلك سأبقى في النادي طالما أرادوا مني البقاء”.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته بأن ما يحفزه للفوز بالألقاب مع النادي والمنتخب الأرجنتيني، هو أنه لا ينظر للخلف، ويسعى دائما لتحقيق المزيد من النجاح، قائلا رونالدو لاعب عظيم وفعل أشياء عظيمة، لكن ما يحفزني ليس التنافس معه بقدر تحقيق الألقاب مع برشلونة والأرجنتين.