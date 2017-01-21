ميلانيا تلفت الأنظار.. وهديتها تُورِّط ميشيل

ارتدت زوجة الرئيس المنتخب، ميلانيا ترامب، فستانا انيقا محتشما من صوف الكشمير، تعلوه سترة تصل الى مستوى الوسط، كما وضعت قفازين من اللون عينه، كذلك وضعت قرطي اذنين من الماس.

ولقي المظهر الذي أطلت به السيدة الاميركية الاولى الجديدة، استحسانا في اوساط مستخدمي الانترنت، كما ان كثيرين شبهوا هذه الاطلالة بأسلوب زوجة الرئيس الاميركي السابق جون كنيدي، جاكلين كنيدي، التي كانت تصنف كإحدى اكثر النساء الاميركيات اناقة.

وقالت الناطقة باسم ميلانيا: “مع التنصيب التاريخي لزوجها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الخامس والاربعين، ستصبح السيدة الاولى العتيدة اول زوجة رئيس اميركي جديد ترتدي لباسا من توقيع المصمم الاميركي رالف لورين، الذي غير تاريخ الموضة الاميركية”.

وضعت الهدية التي أحضرتها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي، خلال استقبالهما في البيت الأبيض، زوجة الرئيس السابق ميشيل أوباما في حيرة، بعدما عكفت على البحث عن مكان تضع فيه الهدية أو شخص يتسلمها منها.

وأظهرت اللقطات المصورة ميشيل وهي تلتفت يمنة ويسرة، لكي تتمكن من وضع الهدية، والتقاط صورة رسمية مع الرئيس دونالد ترامب وزوجته، لكن من دون جدوى.

ولم تجد ميشيل مخرجاً من هذا الموقف المحرج، الذي جعل ترامب وميلانيا ينتظران ثواني حتى يتمكنا من التقاط الصورة الرسمية، خاصة أن من كان يقف وراءهما جنديان من الحرس التشريفي لتأدية التحية العسكرية، إلا أن تدخّل أوباما وضع حداً لتوتر زوجته، فقد تسلم الهدية منها، وخطا إلى داخل البيت الأبيض، ووضعها هناك، ثم عاد ليلتقط الصورة الرسمية إلى جانب ترامب وميلانيا.