ميليشيات إيران على مشارف دير الزور

دخلت قوات النظام السوري وميليشيات حركة النجباء التي تدعمها إيران لأول مرة الحدود الإدارية لمدينة دير الزور، ووسعت سيطرتها على البادية السورية ومناطق قرب حدود العراق.

ودخلت عناصر حركة النجباء العراقية والمسلحون الموالون للنظام من جنسيات سورية ولبنانية وإيرانية وأفغانية وقوات النظام أمس، الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من ريفها الجنوبي الشرقي قرب العراق، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش في البادية، على بعد كيلومترات عدة، من الحدود، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

واستطاعت الميليشيات وقوات النظام اجتياز الحدود الإدارية لدير الزور بعد سيطرتها على مناطق سد الوعر ووادي الوعر وأرض الوشاش، ومواقع عدة أخرى كانت ضمن مناطق سيطرة تنظيم داعش شرق سوريا.

وأتاح هذا التقدم الاستراتيجي لقوات النظام توسعة نطاق سيطرتها ووجودها على الحدود السورية – العراقية، حيث بلغت نحو 85 كلم مسافة السيطرة والوجود على الحدود، وباتت على مسافة نحو 12 كلم من محطة “تي تو” بريف دير الزور الجنوبي الشرق.

فيما يأتي هذا التقدم، ضمن سعي قوات النظام لإجبار تنظيم داعش على الانسحاب من أكبر مساحة من البادية والأراضي السورية.