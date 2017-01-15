نتنياهو: مؤتمر السلام الدولي في باريس “عبثي”

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن الصراع في الشرق الأوسط بأنه “عبثي”.

ونقلت صفحة نتنياهو الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عنه القول في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت الأحد: “المؤتمر الذي يعقد الأحد في باريس هو مؤتمر عبثي. تم تنسيقه بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتناسب مع احتياجاتنا الوطنية”.

وأضاف أن المؤتمر “يبعد السلام أكثر لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشدداً ويبعد الفلسطينيين أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة”.

واعتبر أن المؤتمر “هو الرجفات الأخيرة لعالم الأمس. الغد سيكون مختلفا تماما وهو قريب جداً”.