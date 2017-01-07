نتنياهو يشكر النواب الأميركيين على توبيخ الأمم المتحدة
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ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
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نتنياهو يشكر النواب الأميركيين على توبيخ الأمم المتحدة

7 يناير, 2017
وائل فتحى
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر لمجلس النواب الأميركي، لموافقته بحزبيه على إجراء “يوبخ الأمم المتحدة”، بسبب قرارها الأخير بإدانة المستوطنات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، أمس الجمعة، متحدثا عن مجلس النواب الأميركي: “لقد صوتوا بأن يبطلوا القرار في الأمم المتحدة أو يعدلوه. هذا بالتحديد ما ننوي فعله.”

وصوت النواب الخميس في إجراء غير ملزم برفض الولايات المتحدة أي تحركات مستقبلية في الأمم المتحدة “أحادية ومناهضة لإسرائيل”.

وفي ديسمبر امتنعت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد قرار يدين بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.

ورغم أن البلدين حليفتان مقربتان، فإن العلاقات بين أوباما ونتنياهو كثيرا ما شابها التوتر بسبب اختلاف وجهات النظر في قضايا محورية، من بينها بناء المستوطنات.

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وائل فتحى

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