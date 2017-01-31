نتنياهو يعتذر للمكسيك بسبب “تغريدة”

قدم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الثلاثاء، اعتذاره للمكسيك بعد تغريدة له عبر تويتر.

أشاد فيها بخطط الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لبناء سياج على الحدود المكسيكية.

ووصفت المكسيك تغريدة نتياهو بأنها اعتداء على البلاد وطالب وزير خارجية المكسيك، إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب “أنتهز هذه الفرصة لأشرح أو لأوضح ما قلته وما لم أقله في التغريدة التي كتبتها قبل عدة أيام. أشرت إلى النجاح الباهر الذي حققه الجدار الأمني الإسرائيلي، ولكنني لم أعلق على العلاقات الأمريكية-المكسيكية”.

وأضاف “كانت لنا وستكون لنا علاقات جيدة مع المكسيك. أعتقد أن علاقاتنا أقوى بكثير من خلاف عابر أن من سوء تفاهم”.

وكتب نتنياهو في تغريدته السابقة على تويتر “الرئيس ترامب على حق. أنا شيدت جدارا على حدود إسرائيل الجنوبية. منع كل أشكال الهجرة غير الشرعية. حقق نجاحا كبيرا. فكرة رائعة”.