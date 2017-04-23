نظام الملالي ينفذ اعدامات بالجملة بحق سجناء سياسيين
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اعدامات نظام الملالي في ايران
اعدامات نظام الملالي في ايران
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نظام الملالي ينفذ اعدامات بالجملة بحق سجناء سياسيين

23 أبريل, 2017
أحمد علي

أعدم نظام الملالي في إيران شابًا 21 عامًا في مدينة بابل شمال إيران على الملأ، كما قام بإعدام 8 سجناء في سجن جوهردشت بمدينة كرج بشكل جماعي في يوم 19 ابريل.

بينهم محسن بابايي 29 عامًا الذي كان محبوبًا لدى السجناء بسبب شخصيته وتعامله الإنساني.

وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقراً لها إن عدد من المعدومين كانوا قد تم نقلهم إلى زنزانات انفرادية وإلى خشبة الإعدام عدة مرات لتنفيذ الإعدام.

فيما أضرب عدد من السجناء السياسيين عن الطعام للاحتجاج على هذه الإعدامات الوحشية.

وفي يوم 20 ابريل تم إعدام سجين بعد قضاء 8 سنوات من الحبس في سجن بروجرد، كما تم إعدام 3 سجناء في سجني شيراز و تبريز في يوم 18 ابريل، وتم إعدام سجين يوم 16 ابريل في السجن المركزي في بندرعباس، وذلك ضمن عدد من الجرائم الأخرى التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وشدّدت الأمانة على أن أي تعامل من قبل الهيئات الدولية مع نظام ولاية الفقيه يجب أن يشترط بتحسين وضع حقوق الإنسان لاسيما وقف الإعدام.

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أحمد علي

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