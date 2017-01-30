“نهج أميركي جديد” لمواجهة القاعدة في اليمن

يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب حريصا على السير في الاتجاه المعاكس لسلفه، محدثا تغييرا جذريا “سريعا” في نهج باراك أوباما، حتى فيما يتعلق باستراتيجية الوجود العسكري للجيش الأميركي خارج البلاد.

ففي اليمن، دأبت إدارة أوباما على استهداف مسلحي القاعدة عن طريق غارات تشنها طائرات دون طيار، إلا أنه بعد أيام من تولي ترامب منصبه شهدت العمليات العسكرية الأميركية بهذا البلد تحولا مفاجئا، إذ شاركت طائرات مروحية في هجمة شملت أيضا إنزالا بريا نادرا لقوات النخبة الأميركية.

وأدى الهجوم الذي شنته طائرات أميركية في محافظة البيضاء ليل السبت وفجر الأحد، إلى مقتل عشرات المسلحين، فضلا عن 8 نساء و8 أطفال بينهم أنوار (8 سنوات) ابنة أنور العولقي، رجل الدين اليمني الأميركي الذي قتل في غارة أميركية عام 2011، كما قتل أيضا خلال الهجوم المباغت جندي أميركي وأصيب 3 آخرون.

إلا أن الملفت للنظر هو ذلك التغير النوعي في طريقة الهجمات بإشراك قوات برية، بما يعكس ربما رغبة في التأكد من تحقيق العمليات العسكرية لأهدافها بتصفية المستهدفين أو تدمير أهداف بعينها، أو اعتقال مسلحين من تنظيم القاعدة بغرض انتزاع معلومات مفيدة منهم.

ويعزز تلك النظرية أن الولايات المتحدة باتت لا تمتلك شريكا حكوميا يُعتمد عليه في اليمن، الغارق في الصراع بين القوات الموالية للشرعية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد بما فيها العاصمة صنعاء.