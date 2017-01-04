نيفيز يقترب من كروزيرو البرازيلي.. ويبتعد عن الشباب

قالت تقارير صحفية برازيلية إن نادي كروزيرو قد بات قريباً للغاية من إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي تياجو نيفيز محترف الهلال السابق والذي كانت تدور حوله أنباء كثيرة بشأن اقترابه من نادي الشباب في الميركاتو الشتوي عطفاً علي علاقته المتميزة بالمدرب سامي الجابر.

وكان نادي كروزيرو قد أنهى مسابقة الموسم الماضي في المركز الـ 12 من أصل 20 نادياً يشاركون في المسابقة علماً بأن بطل الدوري كان فريق بالميراس.

يذكر أن نيفيز سبق واحترف فترتين في الهلال ، الأولي إبان المدرب البلجيكي جيريتس ، والثانية مع سامي الجابر، وحقق اللاعب في الفترتين نجاحات مبهرة قبل ان ينتقل مطلع الموسم الحالي لفريق الجزيرة الإماراتي الذي أنهى التعاقد معه واستبدله بمواطنه ألميدا .