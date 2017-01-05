نيمار يقع في ورطة بسبب رئيس برشلونة

تسببت شهادة ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق في قضية اللاعب البرازيلي نيمار في القضاء في ورطة كبيرة لمهاجم البلاوغرانا.

وتقول تقارير بريطانية ان ساندرو رئيس برشلونة السابق اعترف انه اتفق مع والد نيمار ومنحه 10 ملايين يورو من أجل انتقال اللاعب لبرشلونة قبل انتهاء تعاقد اللاعب بثلاث سنوات مع سانتوس.

ويعد اعتراف روسيل كارثة كبيرة حيث قرر نادي سانتوس تقديم شكوى ضد برشلونة ونيمار بسبب الاتفاق مع لاعب على الرغم من تواجد عقد ممتد مع ناديه.

وتسمح قوانين الفيفا للاعب بالتفاوض فقط مع نادي آخر في الست أشهر الأخيرة من تعاقده.

يذكر ان نيمار أصبح مهدد بعقوبات قاسية خصيصا ان سانتوس أصبح يمتلك ما يثبت تصريحات روسيل للقضاء الإسباني وحصل موقع جلوبوسبورت الاخباري على الأشرطة التي تدين كلا من اللاعب وناديه الإسباني الحالي.