هدنة سوريا الهشة صامدة.. وقصف متجدد للأسد

تواصلت المعارك المتقطعة قرب دمشق امس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في اليوم السابع لهدنة تزداد هشاشة بسبب الخروقات المتكررة على جبهات عدة.

واشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى “معارك بوتيرة متقطعة لا تزال مستمرة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المعارضة ومقاتلي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة اخرى في منطقة وادي بردى”، خزان مياه دمشق.

وتأتي المعارك في وداي بردى بعد شن قوات النظام “عشرات الضربات الجوية على انحاء عدة في المنطقة تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي، تسبب بمقتل عنصر من الدفاع المدني”، بحسب المرصد. ورغم وقف إطلاق النار المعلن بسوريا، تسعى قوات النظام والميليشيات الموالية لها إلى بسط سيطرتها على منطقة وادي بردى الإستراتيجية.

في ريف دمشق، استهدفت قوات النظام ليلا بلدات عدة في الغوطة الشرقية بالقصف تزامنا مع اشتباكات بين قوات النظام وحلفائه وفصائل اسلامية على محاور عدة في المنطقة موقعة على اتفاق الهدنة، تسببت بمقتل ثلاثة مقاتلين على الاقل، بحسب المرصد.

وتحدث المرصد عن قصف قوات النظام ليلا ضاحية الراشدين غرب مدينة حلب، ومصرع مقاتل من فصيل اسلامي وجرح ثمانية آخرين.

ريف حلب

وفي ريف حلب الجنوبي، قصفت قوات النظام تسع قرى تزامنا مع صد المعارضة المسلحة محاولة قوات النظام وميليشيات متحالفة معها اقتحام مواقع عدة في المنطقة، كما اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين الجانبين، لكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وقال مركز حلب الإعلامي إن موجة نزوح كبيرة تشهدها قرى هوبر وبردة والبويضة والعوينات والواجد بالريف الجنوبي إثر استهدافها بالمدفعيّة والصواريخ من لدن قوات النظام المتمركزة في جبل عزان.

وتزيد هذه الخروقات من هشاشة اتفاق وقف اطلاق النار الذي ينص على مفاوضات سلام مرتقبة الشهر الحالي في كازاخستان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الهدنة “لا تزال صامدة لكنها في مرحلة حرجة مع تكرار الخروقات على جبهات عدة”.

تفجير في جبلة

الى ذلك، قتل 15 شخصا على الاقل جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري.

وقال المرصد ان “14 شخصا على الاقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي” في المدينة، في وقت افاد التلفزيون السوري الرسمي بان التفجير “نفذه ارهابي انتحاري بسيارة مفخخة” وادى الى سقوط “تسعة شهداء واصابة 25 مواطنا بجروح”.