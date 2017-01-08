هدنة سوريا مازالت صامدة.. واندماج 8 فصائل كبرى

أعلنت مصادر في المعارضة السورية اندماج ثمانية من كبرى الفصائل المعارضة في الشمال السوري، تحت اسم “مجلس قيادة تحرير سوريا”، في ظل صمود الهدنة التركية – الروسية، على الرغم من خروق تعتريها منذ إقرارها وصلت إلى 178 خرقاً.

وأبلغ مصدر في المعارضة صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن ثمانية فصائل عسكرية معارضة “اجتمعت وأعلنت اندماجها، بعد فشل اندماج الفصائل المعتدلة مع فصائل متشددة أبرزها فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) أواخر الشهر الماضي”.

ووفق المعلومات فإن الفصائل التي اندمجت تحت اسم “مجلس قيادة تحرير سوريا”، هي: “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”أجناد الشام” و”صقور الشام”، و”تجمع فاستقم كما أمرت” و”فيلق الرحمن” و”فيلق الشام” و”جبهة أهل الشام”.

واتفقت هذه الكيانات المسلحة على تشكيل هيئة عسكرية من القادة العسكريين من الفصائل، وهيئة سياسية من مسؤولي الكتائب السياسية، واعتبار قادة الفصائل المنضوية يمثلون قيادة المجلس، كما سيأخذ المجلس قراراته بالتوافق.